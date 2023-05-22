Кировчане за день сдали на утилизацию более 600 килограммов вторсырья

Кировчане сдали более 200 килограмм пластика и по 200 кг бумаги и стекла. Фото: vk.com/kirovreg43

20 мая в Кирове состоялся «Зеленый марафон». Частью программы мероприятий стал сбор вторсырья. У филармонии работал экомобиль, принимавший отходы на утилизацию от всех желающих.

Как рассказали в областном правительстве, горожане сдали более 600 килограммов вторсырья. За акцию удалось собрать 227,4 килограмм пластика, по 200 - стекла и бумаги, 34,87 кг металла, а также 6,8 кг ветоши.

Добавим, что на «Зеленом марафоне», помимо того, кировчане поучаствовали в забегах на разные дистанции, попробовали свои силы в эковикторине и получили за это призы.