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НовостиОбщество22 мая 2023 10:25

Кировчане за день сдали на утилизацию более 600 килограммов вторсырья

Сбор отходов прошел в рамках «Зеленого марафона»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане сдали более 200 килограмм пластика и по 200 кг бумаги и стекла. Фото: vk.com/kirovreg43

Кировчане сдали более 200 килограмм пластика и по 200 кг бумаги и стекла. Фото: vk.com/kirovreg43

20 мая в Кирове состоялся «Зеленый марафон». Частью программы мероприятий стал сбор вторсырья. У филармонии работал экомобиль, принимавший отходы на утилизацию от всех желающих.

Как рассказали в областном правительстве, горожане сдали более 600 килограммов вторсырья. За акцию удалось собрать 227,4 килограмм пластика, по 200 - стекла и бумаги, 34,87 кг металла, а также 6,8 кг ветоши.

Добавим, что на «Зеленом марафоне», помимо того, кировчане поучаствовали в забегах на разные дистанции, попробовали свои силы в эковикторине и получили за это призы.