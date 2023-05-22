В Кирове на Павла Корчагина сбили семилетнего ребенка

За рулем автомобиля «Рено» находилась 40-летняя женщина. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове 19 мая в ДТП пострадал ребенок. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 7-летнего мальчика сбили на улице Павла Корчагина у дома №80.

Уточняется, что маленький пешеход получил травмы. За рулем автомобиля «Рено» находилась 40-летняя женщина. Сейчас по факту происшествия организовали проверку.

Напомним, что в Кирове в автобусах получили травмы пенсионерка и ребенок. Оба пассажира упали во время движения транспорта.