В Кировской области учительницу впервые наградили знаком «Трудовая доблесть»

Ольга Викторовна регулярно участвует и занимает призовые места в профессиональных конкурсах. Фото: kirovreg.ru

Учительнице из Кировской области впервые вручили почетный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ольга Бусыгина преподает технологию и основы проектной деятельности в средней школе поселка Косино Зуевского района. Уточняется, что в педагогике она уже 25 лет.

Известно, что Ольга Викторовна в 1983 году получила специальность закройщика одежды 5 разряда. Затем в 2011 году окончила Слободской колледж по специальности социальный педагог, педагог-организатор. Более 10 лет является руководителем районного методического объединения учителей технологии.

Напомним, что жительница Опаринского района первая в Кировской области получит медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Людмиле Жолобовой диагностировали сахарный диабет в 12-летнем возрасте.