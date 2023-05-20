Кировчане могут стать участниками акции «Энергоночь-2023»

Для гостей события подготовили развлекательную программу. Фото: vk.com/minenergozkh43

В субботу, 20 мая, в Кирове пройдет «Энергоночь-2023» (0+). Все желающие смогут стать участниками акции с 15.00 до 19.00.

Мероприятие организует Музей истории энергетики и электрификации Кировской области на улице Ломоносова, 9. В фондах учреждения насчитывается более 900 экспонатов.

Как сообщили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ, для гостей события подготовили развлекательную программу. В том числе, световое шоу, «энергетические» аттракционы с Тесла-шоу, игру «Экоревизорро», мастер-классы, конкурсы и другое. Уточняется, что вход на мероприятие свободный.

Напомним, что 20 мая 2023 года Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Программу мероприятий можно найти здесь.