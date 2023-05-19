В Кировской области появятся пять новых площадок ГТО

На участках установят оборудование для тренировок. Фото: kirovreg.ru
В Кировской области в текущем году появятся пять новых площадок ГТО. Как отметили в региональном министерстве спорта и туризма, на обустройство точек из федерального бюджета направили 14 миллионов рублей.
Спортивные площадки планируют открыть до 1 августа. На участках установят оборудование для тренировок. Среди них турники, брусья, тренажеры для пресса и наклонов, секторы для прыжков в длину.
Список районов, где появятся комплексы:
- поселок Кстинино Кирово-Чепецкого района,
- поселок Юбилейный Котельничского района,
- Арыкское сельское поселение Малмыжского района,
- деревня Стулово Слободского района,
- село Буйское Уржумского района.
Напомним, что 20 мая в Кирове состоится забег «Зеленый марафон». Старты пройдут в парке имени Гагарина.