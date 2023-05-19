В Кировской области появятся пять новых площадок ГТО

На участках установят оборудование для тренировок. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в текущем году появятся пять новых площадок ГТО. Как отметили в региональном министерстве спорта и туризма, на обустройство точек из федерального бюджета направили 14 миллионов рублей.

Спортивные площадки планируют открыть до 1 августа. На участках установят оборудование для тренировок. Среди них турники, брусья, тренажеры для пресса и наклонов, секторы для прыжков в длину.

Список районов, где появятся комплексы:

- поселок Кстинино Кирово-Чепецкого района,

- поселок Юбилейный Котельничского района,

- Арыкское сельское поселение Малмыжского района,

- деревня Стулово Слободского района,

- село Буйское Уржумского района.

Напомним, что 20 мая в Кирове состоится забег «Зеленый марафон». Старты пройдут в парке имени Гагарина.