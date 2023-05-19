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НовостиОбщество19 мая 2023 9:45

В Омутнинске к концу июня отремонтируют дорогу к ЦРБ

Подрядчик уже ведет работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы закончат к юбилею Омутнинска.

Работы закончат к юбилею Омутнинска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске отремонтируют дорогу, ведущую к ЦРБ. Об этом сообщили в областном правительстве.

На состояние улицы Спортивной и еще нескольких местные жители жаловались уже давно. Вопрос вновь подняли во время визита губернатора Александра Соколова в райцентр. Глава региона пообещал, что дороги отремонтируют к 250-летию Омутнинска.

Сейчас подрядчик, «Вятавтодор», уже принялся за работу. По его заявлению, улицу протяженностью в 800 метров приведут в порядок к концу июня, в преддверии празднования юбилея города.

Ранее мы также сообщали, что в Советске и Омутнинске отремонтируют дороги, выбранные местными жителями.