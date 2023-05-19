В Советске и Омутнинске ремонтируют дороги, выбранные местными жителями

В Советске работы планируют закончить до 1 сентября, в Омутнинске - к концу июня. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начался ремонт дорог на «дорожный миллиард». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее муниципальным образованиям выделили дополнительно миллиард рублей на ремонт дорог местного значения. Средства распределили между муниципальными районами, городскими и муниципальными округами пропорционально протяженности дорог и количеству жителей. Дороги, которые нужно отремонтировать, выбирали жители.

Сейчас работы начались в Советске и Омутнинске. В первом райцентре ремонтируют дороги по улицам Садовой, Академика Шишкина, Дзержинского, Кооперативной - общая протяженность составляет 3,525 км. Во втором райцентре приводят в порядок проезжие части по улицам Складской, Мира, Свободы. Общая протяженность - 4,472 км.

В Советске работы планируют закончить до 1 сентября. В Омутнинске - уже к концу июня.