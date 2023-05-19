С проезжей части улицы Воровского в Кирове уберут сигнальные столбики

Необходимости в сигнальных элементах на участке больше нет. Фото: киров.рф

В Кирове с улицы Воровского уберут сигнальные столбики. Работы проведут в течение следующей недели.

Как отметили в городской администрации, ранее элементы установили на проезжей части, чтобы не допускать аварийных ситуаций. Столбики препятствовали повороту транспорта налево.

Однако в текущем году на участке установили светофор. Теперь водители могут безопасно пересекать две полосы проезжей части. Необходимости в сигнальных элементах больше нет.

Напомним, что в Кирове до 1 октября отремонтируют мост на улице Павла Корчагина. На участке временно организуют реверсивное движение.