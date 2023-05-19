В Кирове три дня подряд будут ловить пьяных водителей

Водителей проверят на состояние опьянения как на территории областного центра, так и в районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 19, 20 и 21 мая пройдут «сплошные проверки» водителей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что пьяных автовладельцев будут ловить как на территории областного центра, так и в районах. В рейдах примут участие гражданские активисты, представители организации «Ночной Патруль» и добровольных народных дружин.

Жителям региона напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также водителей предупреждают, что во избежание коррупции во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.

Напомним, что в выходные в Кирове на время проведения «Зеленого марафона» ограничат движение и стоянку транспорта.