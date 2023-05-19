Фестиваль «Рок над Вяткой» откроется 23 июня

Фестиваль на площадке в Гнусине продлится 3 дня. Фото: vk.com/rockwyatka

В Кирове в очередной раз состоится музыкальный фестиваль «Рок над Вяткой» (18+). Даты проведения на 2023 год - с 23 по 25 июня.

В пятницу, 23 июня, ожидается выступление групп «Йорш», «Смех» и «Невский проспект». В субботу, 24 июня, сыграют «Калинов мост», «КиШ МиШ» (трибьют «Короля и шута»), «Кирпичи», «Гребля». Также в списке участников указаны «Суперкозлы» и другие группы.

Площадкой традиционно станет загородный комплекс в Гнусине. Фестиваль проходит ежегодно. Один из репортажей с него можно прочитать здесь.