Двор в центре Кирова регулярно заливает из-за ремонта тротуара «на глазок»

Вода после дождей уходит во двор жилого дома. Фото: Народный фронт

Жильцы дома на улице Молодой Гвардии, 33 с трудом добираются до подъездов после дождей. А виной всему, по мнению кировчан, неудачный ремонт дорог.

В прошлом году на перекрестке улиц Ленина и Молодой Гвардии отремонтировали тротуар по программе «Формирование комфортной городской среды». Вложили 2,5 миллиона рублей. Теперь из-за контруклона вода не утекает по желобу в ливневку, а топит двор. Плюсом на проезжей части по Молодой Гвардии сделан «лежачий полицейский» с разрывом на конце. И через разрыв вода также стекает во двор. Бордюра на пути у стока нет: его разбили зимой при уборке снега.

Теперь вода затекает даже на лестничную площадку и просачивается в подвал дома. Смет со двора после дождей приходится убирать лопатами.

- Скорее всего, ремонт дороги, как всегда, проводился без разработки проекта, - отмечают в Кировском отделении Народного фронта по итогам осмотра двора. - А потому все сделано, что называется, на глазок. Сейчас на дорогу и тротуар распространяются гарантийные обязательства, поэтому мы направили обращение в администрацию города Кирова, чтобы власти приняли меры в отношении подрядчика. Если меры не будут приняты, тогда будем добиваться решения проблемы через прокуратуру.