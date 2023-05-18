Недобросовестному подрядчику запретили капитально ремонтировать дома в Кировской области

Новый крайний срок работ - 1 сентября. Фото: kirovreg.ru

В Кирово-Чепецке летом 2022 года начали капитально ремонтировать два здания. Это многоквартирные дома на улице Мира, 7 и улице Ленина, 52.

Завершить ремонты должны были до Нового года. Но подрядчики ООО «Кирово-Чепецкая строительная компания» и ООО «ВЕМАС-девелопмент», по сообщению правительства региона, «полностью самоустранились от выполнения работ, оставив людей буквально без крыши над головой более чем на полгода».

Фонд капремонта еще в январе решил расторгнуть договоры с недобросовестными подрядчиками и выбрал новую фирму для продолжения работ. Ею стало ООО «АККОРД». Крыши уже полностью герметизированы, вскрытые участки защищены от дождей. Сейчас перерабатывают проект и смету, чтобы устранить прочие нарушения предыдущих бригад. Новый срок окончания работ - 1 сентября 2023 года.

Кроме того, Фонд готовится выйти в суд в защиту собственников пострадавших квартир. ООО «Кирово-Чепецкая строительная компания» исключено из реестра подрядчиков, имеющих право капитально ремонтировать жилые дома. Ведется следствие.