В Нагорском районе открыли движение по трем низководным мостам

Движение открылось по мостам, расположенным вблизи трех населенных пунктов. Фото: kirovreg.ru

В Нагорском районе разрешено автомобильное движение по трем мостам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, низководные мосты у трех населенных пунктов района ежегодно демонтируются на период половодья. На данный момент уровень воды в некоторых реках спал достаточно, чтобы переправы снова начали функционировать.

Так, движение открылось по деревянному низководному мосту у поселка Синегорье (ограничение 17 тонн), а также мостам на дорогах до деревень Орлецы и Красная речка (ограничение 10 тонн). Комиссия уже провела приемку.

Ранее мы также сообщали, что в Кирово-Чепецком районе начали монтировать мост на Каринторф.