В Кирово-Чепецке монтируют наплавной мост на Каринторф

Специалисты соединят мост с другим берегом, закрепят тросы и установят отбойники. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке начался монтаж наплавного моста, соединяющий город с Каринторфом. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

На данный момент уровень воды в Чепце подходит к верхней рабочей отметке, что позволило подрядчику начинать монтаж наплавного моста. После соединения с другим берегом специалисты закрепят тросы и установят отбойники. Когда уровень воды опустится до нужного значения, комиссия проведет приемку переправы, и ее откроют для движения.

В мэрии также напомнили, что в минувшем году наплавной мост вновь открыли для движения после половодья 7 июня.