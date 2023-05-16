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НовостиОбщество16 мая 2023 9:51

В Кирово-Чепецке монтируют наплавной мост на Каринторф

Его откроют после снижения уровня воды в Чепце
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Специалисты соединят мост с другим берегом, закрепят тросы и установят отбойники. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Специалисты соединят мост с другим берегом, закрепят тросы и установят отбойники. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке начался монтаж наплавного моста, соединяющий город с Каринторфом. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

На данный момент уровень воды в Чепце подходит к верхней рабочей отметке, что позволило подрядчику начинать монтаж наплавного моста. После соединения с другим берегом специалисты закрепят тросы и установят отбойники. Когда уровень воды опустится до нужного значения, комиссия проведет приемку переправы, и ее откроют для движения.

В мэрии также напомнили, что в минувшем году наплавной мост вновь открыли для движения после половодья 7 июня.