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НовостиОбщество18 мая 2023 7:22

В пяти населенных пунктах Кировской области появится уличное освещение

На работы из бюджета региона направят 6,4 миллиона рублей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Подрядчики уже отобраны для устройства освещения в Орлове, Нолинске и Богородском

Подрядчики уже отобраны для устройства освещения в Орлове, Нолинске и Богородском

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пяти населенных пунктах региона появится уличное освещение. Об этом рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

На работы из бюджета направят 6,4 миллиона рублей. Подрядчики уже отобраны для устройства освещения в Орлове, Нолинске и Богородском. Уточняется, что в результате торгов удалось сэкономить средства. За счет этого будет также предоставлена субсидия на устройство уличного освещения в деревне Быданово Белохолуницкого района и в деревне Павлово Пижанского муниципального округа.

Напомним, что глава администрации города Вячеслав Симаков отправился в Пензу, чтобы изучить опыт модернизации освещения. Наиболее удачные примеры работы затем применят в Кирове.