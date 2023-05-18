В пяти населенных пунктах Кировской области появится уличное освещение

Подрядчики уже отобраны для устройства освещения в Орлове, Нолинске и Богородском
Фото: Иван МАКЕЕВ
В пяти населенных пунктах региона появится уличное освещение. Об этом рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.
На работы из бюджета направят 6,4 миллиона рублей. Подрядчики уже отобраны для устройства освещения в Орлове, Нолинске и Богородском. Уточняется, что в результате торгов удалось сэкономить средства. За счет этого будет также предоставлена субсидия на устройство уличного освещения в деревне Быданово Белохолуницкого района и в деревне Павлово Пижанского муниципального округа.
Напомним, что глава администрации города Вячеслав Симаков отправился в Пензу, чтобы изучить опыт модернизации освещения. Наиболее удачные примеры работы затем применят в Кирове.