Симаков изучит опыт модернизации освещения в Пензе

После жалоб горожан в Пензе провели реконструкцию наружного освещения на нескольких участках Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков отправился в Пензу, чтобы изучить опыт модернизации освещения.

Как сообщил сити-менеджер в телеграм-канале, ранее от местных жителей там также поступали жалобы на недостаточную освещенность улиц. В результате в Пензе провели реконструкцию наружного освещения на нескольких участках.

- Узнали, что здесь работает одна организация, которая занимается производством диодных светильников, разных световых панно, - отметил Вячеслав Симаков. - Приехали посмотреть. Кроме этого, изучаем опыт еще нескольких регионов. Проанализируем, выберем оптимальный вариант.

Глава администрации добавил, что затем лучший опыт будет применяться при модернизации сетей на улицах Кирова. Напомним, что в сквере Трудовой славы устранят проблему с освещением. Ранее жители сообщали о перебоях в работе светильников.