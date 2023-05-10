В кировском сквере Трудовой славы устранят проблему с освещением

В одной части сквера Трудовой славы уже устранили перебои. Фото: Администрация города Кирова

В сквере Трудовой славы проведут гарантийный ремонт сетей наружного освещения. Подробнее рассказали в администрации Кирова.

Ранее местные жители сообщали о перебоях в светильниках. Подрядчику, который проводил ремонт выставили претензию. После обследования выяснилось, что проблема в проводке, которая питает оборудование.

В одной части сквера Трудовой славы устранили перебои в работе наружного освещения. Все проблемы устранят до 10 июня.