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НовостиОбщество10 мая 2023 9:50

В кировском сквере Трудовой славы устранят проблему с освещением

Работы по ремонту завершатся до 10 июля
Артем ЗАМЯТИН
В одной части сквера Трудовой славы уже устранили перебои. Фото: Администрация города Кирова

В одной части сквера Трудовой славы уже устранили перебои. Фото: Администрация города Кирова

В сквере Трудовой славы проведут гарантийный ремонт сетей наружного освещения. Подробнее рассказали в администрации Кирова.

Ранее местные жители сообщали о перебоях в светильниках. Подрядчику, который проводил ремонт выставили претензию. После обследования выяснилось, что проблема в проводке, которая питает оборудование.

В одной части сквера Трудовой славы устранили перебои в работе наружного освещения. Все проблемы устранят до 10 июня.