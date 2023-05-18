В Кировской области запретили розничную продажу алкоголя 23 мая

Продажа алкоголя 23 мая будет считаться административным нарушением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 23 мая, в Кировской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Такие меры связаны с проведением «Последнего звонка» для выпускников 9 и 11 классов. Однако уточняется, что под исключение попадают рестораны, бары, кафе и буфеты. Общепит по-прежнему сможет оказывать услуги по продаже алкоголя.

Жителям Кировской области также напомнили, что ограничения установлены региональным законодательством. Поэтому продажа алкоголя 23 мая является административным нарушением.

Напомним, стало известно, сколько кировчанам придется потратить на наряд для выпускного и организацию праздника.