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НовостиОбщество17 мая 2023 9:05

Стало известно, сколько кировчанам придется потратить на школьные выпускные

В Кирове школьные выпускные обходятся в десятки тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На организацию школьного бала и покупку наряда придется выложить немалую сумму.

На организацию школьного бала и покупку наряда придется выложить немалую сумму.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько стоит организация школьного выпускного в Кирове? Эксперты портала SuperJob дали ответ на этот вопрос, опросив родителей.

Все начинается с наряда на праздник, и стоит он недешево. Так, по подсчетам специалистов, одеть сына-девятиклассника на выпускной можно за 9 тысяч рублей в среднем, одиннадцатиклассника - за 10,5 тысяч. Для юных кировчанок ценник на наряды повыше: выпускное платье девятиклассницы обойдется в 9,5 тысяч, для одиннадцатиклассницы - в 12 тысяч. На выпускной бал в Кирове придется выложить еще в среднем 9,5 тысяч рублей для девятиклассников и 12,5 тысяч - для одиннадцатиклассников.

Итого кировчанам придется потратить на выпускной:

- учащегося 9 класса: 18,5-19 тысяч рублей;

- учащегося 11 класса: 23-24,5 тысячи рублей.