В Кирове начался второй этап капремонта Студенческого проезда

На участке продолжаются ремонтные работы. Фото: kirovreg.ru

Напомним, ранее на состояние улицы поступали частые жалобы. Ремонт начался в мае 2022 года. За прошедший год подрядчик заменил коммуникации и уложил бетон на участке от дома №113 по Воровского до дома №6 по Производственной.

Как рассказали в областном правительстве, сейчас «Вятавтодор» приступил ко второму этапу ремонта. Подрядчику предстоит привести в порядок участок дороги от проезжей части улицы Воровского до дома № 113. Затем наступит очередь отрезка от дома №6 по улице Производственной до улицы Московской.

По проекту, итогом работ станет четырехполосная дорога длиной 680 метров и шириной 14 метров. Подрядчик также обустроит ливневую канализацию, тротуары и светодиодное освещение. До 1 октября 2023 года объект должны сдать.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове начали строить участок улицы Капитана Плетнева.