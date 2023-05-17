В Кирове начали строить участок улицы Капитана Плетнева

Участок планируют сдать в ноябре. Фото: киров.рф

Сейчас на отдельных объектах участка ведут подготовительные работы: подрядчик убирает траву, снимает растительный слой. До начала июня закончится планировка земляного полотна, после чего начнется укладка песка, щебня и асфальтобетона.

Как сообщили в горадминистрации, длина строящегося участка - 350 метров, ширина - девять метров. По контракту, подрядчик также обустроит тротуары, велодорожки, съезды, установит пешеходные ограждения. Новый участок, который соединит улицы Капитана Дорофеева и Анжелия Михеева, планируют сдать в ноябре.

Стоит добавить также, что в 2023 году в микрорайоне «Знак» начнутся работы по продлению улиц Энтузиастов и Дмитрия Козулева, а также строительство участка, соединяющего улицы Капитана Дорофеева и Дмитрия Козулева. Эти объекты сдадут в 2024 году.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове постепенно заканчивается капремонт перекрестка улиц Павла Корчагина и Проезжей.