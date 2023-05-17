В Кирове заканчивается капремонт перекрестка Проезжей и Павла Корчагина

Недавно на объекте обустроили тротуары. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается обустройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей. О ходе обустройства рассказали в горадминистрации.

На данный момент подрядчик закончил основные капитальные работы: расширил проезжие части, уложил все слои асфальтобетона. На текущей неделе специалисты закончили тротуары. Сейчас осталось только установить пешеходные ограждения, нанести разметку на проезжую часть и благоустроить газоны. Закончить весь объем работ планируется в июне.

Напомним, капремонт перекрестка ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы также сообщали, что в Кирове до 1 октября отремонтируют мост на улице Павла Корчагина.