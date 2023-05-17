Аллея парящих зонтиков появится в кировском парке «Аполло» к 1 июня

Завершить работы по созданию аллеи намерены к 21 мая. Фото: vk.com/apollopark

В парке «Аполло» в Кирове началась подготовка к празднованию Международного дня защиты детей. Сейчас в зоне отдыха создают аллею парящих зонтиков.

Как сообщается в группе парка, завершить работы намерены уже к 21 мая. Кроме того, планируется организовать еще одну локацию - «Читай поляна».

Также уточняется, что 13-14 мая в «Аполло» состоялось открытие предъюбилейного сезона. В 2024 году парку исполнится 150 лет.

Напомним, что 20 мая Киров присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Программу мероприятий на разных площадках нашего города можно найти здесь.