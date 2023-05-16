На кировчанку завели дело за фиктивную регистрацию африканца в квартире

Женщина подала документы на регистрацию иностранца, который не собирался жить в ее квартире Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове расследуют уголовное дело о фиктивной регистрации жильца.

В марте жительница Нововятска подала в МФЦ документы на миграционный учет гражданина одной из стран Африки, якобы он будет жить по месту ее регистрации. В действительности же давать ему жилье она не планировала, да и сам он жить по тому адресу не собирался.

Уголовное дело завели по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Ведется расследование.

В УМВД России по Кировской области напоминают: если иностранца ставят на учет по месту пребывания, но в действительности он не живет в указанном помещении, то это нарушает законодательство РФ.