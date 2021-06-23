В Кирове уроженка Вьетнама помогала нелегалам, организуя фиктивные свадьбы

Кировчанка помогла не менее шести иностранцам прописаться в Кирове с помощью фиктивного брака. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчанка помогала вьетнамцам прописаться в России, устраивая фиктивные свадьбы с гражданами РФ. Промышляла она этим четыре года, и в 2020 году ее поймали. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Осужденная - 52-летняя жительница Кирова, уроженка Республики Вьетнам. Переехав в Россию в 1988 году, в 2001 году она получила гражданство и прописалась в Кирове. Тем не менее, связь с родной страной она не разорвала и с 2016 по 2020 год помогала своим землякам прописаться в России.

Как установил суд, женщина оказывала услуги по фиктивной регистрации вьетнамцев в РФ. А чтобы это было законно, да и получить гражданство было попроще, предприимчивая кировчанка помогала своим «подопечным» заключать фиктивные браки с россиянами. За каждую такую сделку она получала от 30 до 60 тысяч рублей. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства ее проделки всплыли наружу. Всего женщина успела помочь не менее шести вьетнамцам.

В итоге все фиктивные браки расторгли по требованию прокуратуры, а кировчанка предстала перед судом. С учетом смягчающих обстоятельств отделалась она очень легко: год лишения свободы условно и полтора года испытательного срока.