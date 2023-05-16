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НовостиНедвижимость16 мая 2023 11:33

В Шевелях снесут постройки, освобождая место под школу

Бывших собственников просят забрать вещи из старых овощных кладовок
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В мэрии отмечают, что кладовки построены незаконно. Фото: киров.рф

В мэрии отмечают, что кладовки построены незаконно. Фото: киров.рф

В слободе Шевели (город Киров) планируют строить общеобразовательной школы на 1,6 тысячи мест. Мэрия готовит земельный участок.

В частности, будут снесены овощные кладовки. Бывших собственников этих построек просят забрать из кладовок свое имущество. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 37-44-19, 37-42-78, 8 912 330 06 78, 8 912 715 76 15.

Ранее губернатор Соколов на пресс-конференции рассказал, что участок доформируют в мае текущего года, а само строительство школы в Шевелях завершится в 2024 году.

Параллельно в Кирове возводят еще три школы.