Кировчане простятся с Николаем Шаклеиным 18 мая

О смерти экс-губернатора Кировской области стало известно 16 мая. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает правительство Кировской области, прощание с бывшим губернатором Николаем Шаклеиным состоится 18 мая. Гражданская панихида начнется в 10.30 в здании Кировского областного драматического театра. В 12.00 в Трифоновом монастыре пройдет отпевание.

Николая Шаклеина похоронят на Новомакарьевском кладбище. Захоронение состоится в 13.15.

Как мы сообщали ранее, о смерти Николая Шаклеина стало известно 16 мая. Бывший губернатор и сенатор от Кировской области скончался после продолжительной болезни. Ему было 79 лет и, как отметил глава региона Александр Соколов, его жизнь была неразрывно связана с Кировской областью.