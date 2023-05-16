Николай Шаклеин умер после продолжительной болезни. Фото: kirovreg.ru

Ушел из жизни бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов в своих соцсетях.

- После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет, - рассказал он.

Николай Шаклеин занимал должность губернатора Кировской области с 2004 по 2009 годы. Кроме этого, представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной Думе. Успел также потрудиться в органах прокуратуры РФ.

- Отличный правовед, он приложил свои знания для разработки Кодекса об административных правонарушениях России. Коллеги отзываются о нем как о квалифицированном специалисте, взвешенном, обстоятельном и справедливом руководителе, - рассказал Александр Соколов.

В последние годы Николай Иванович возглавлял Волго-Вятский филиал Университета имени Кутафина в Кирове.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Николая Шаклеина.