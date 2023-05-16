20 мая в Кировской области пройдет «Ночь музеев»

Многие музеи в этот день продлят часы работы. Фото: kirovreg.ru

Кировская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится в субботу, 20 мая. Вход во многие учреждения культуры будет бесплатным, а часы работы продлят. Так, например, ряд событий запланирован в Вятском художественном музее имени Васнецовых, Доме-музее Н.Н. Хохрякова, Детском космическом центре, Вятском палеонтологическом музее, областном краеведческом музее им. П.В. Алабина, в выставочном центре «Диорама». В стороне не останутся и районные музеи.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.