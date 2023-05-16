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НовостиОбщество16 мая 2023 9:12

В Кирове на набережной Грина высадят сотни кустарников ко Дню города

Территорию украсят аронии, спиреи и пузыреплодники
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы закончатся к 12 июня. Фото: киров.рф

Работы закончатся к 12 июня. Фото: киров.рф

В Кирове на набережной Грина высадят сотни кустарников и многолетников. Подробности рассказали в горадминистрации.

Озеленить территорию планируется ко Дню города. Специалисты высадят аронии, спиреи и пузыреплодники. Всего в районе веерной лестницы и террасы, выходящей на Профсоюзную, появится несколько сотен растений.

Как добавили в мэрии, ко Дню города сейчас также ведется уборка дикорастущей поросли, веток и кустарников. Специалистам предстоит очистить площадь чуть более семи тысяч квадратных метров на участке склона от дома №5 до дома №9. До 12 июня работы должны завершиться. Кроме того, вырубка поросли сейчас идет в овраге Засора.