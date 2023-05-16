Кировчанин нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны в овраге Засора

Боеприпас нашел кировчанин, выгуливавший собаку. Фото: управление Росгвардии по Кировской области

В Кирове обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 13 часов. Опасный предмет, похожий на снаряд, увидел в овраге Засора прохожий, выгуливавший собаку. Обнаружив пугающую находку, он сразу сообщил в правоохранительные органы, и на место немедленно выехали представители всех экстренных служб. Территорию оцепили.

Снаряд обследовала инженерно-досмотровая группа ОМОН «Вятич» управления Росгвардии по Кировской области. Как установили взрывотехники, находка оказалась корпусом 122-мм артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Взрывчатых веществ в боеприпасе не обнаружилось. После осмотра предмет передали полиции.