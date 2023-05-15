Следком возбудил уголовное дело из-за угрозы обрушения дома в Деповском переулке

В здании в любой момент может обрушиться несущая стена. Фото: администрация города Кирова

Следком возбудил уголовное дело из-за угрозы обрушения дома №26 в Деповском переулке в Кирове. Как сообщают в региональном штабе ОНФ, правоохранители выясняют, какая из управляющих компаний будет нести ответственность.

По информации активистов, домом управляли три организации. В том числе, одна из них была муниципальной. Теперь компании придется ответить за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, что в здании в любой момент может обрушиться несущая стена. Кроме того, к простенкам крепилась газовая труба.

Жильцы рассказали, что нынешняя УК установила со стороны улицы деревянные подпорки. Сотрудники газовой службы также демонтировали крепеж трубы. Однако трещина в доме продолжает расти.