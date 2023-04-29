В Кирове дом в Деповском переулке признают аварийным

По словам жильцов, дом до такого состояния довела управляющая компания. ФОТО: Администрация города Кирова

Дом № 26 в Деповском переулке признают аварийным. Такое поручение дал глава администрации Вячеслав Симаков.

Постройке больше 65 лет, ее несущая стена может обрушиться в любой момент. По ней проходит газовая труба, которая при падении может взорваться. По словам жильцов, вина за состояние жилья лежит на управляющей компании, которая несколько лет не чистила крышу от снега. Из-за наледи проломились отмостка и выгребная яма, канализационные стоки стали подмывать фундамент, что привело к деформации стены.

В течение следующей недели работники усилят основание дома, а пока для исключения разрушений установили временные подпорки. Стоит отметить, что после признания дома аварийным люди смогут обратиться в теруправление для получения нового жилья.