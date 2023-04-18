Кировский дом со сквозной трещиной и размытым фундаментом не признают аварийным

При дальнейшей деформации стены возможны утечка газа и взрыв. Фото: Народный фронт

Жильцы обеспокоены состоянием дома на Деповском переулке, 26. Более того, люди боятся за свои жизни.

Винят во всем управляющие компании, которые обслуживали дом. Крышу почти никогда не чистили от снега, наледь проломила отмостку и выгребную яму. Канализационные стоки в итоге размыли фундамент, стена покосилась.

За последние две недели простенки вышли из плоскости на 4 сантиметра. Пенсионерка, в чьей квартире это произошло, может прямо из квартиры высунуть руку на улицу - такая получилась сквозная трещина. Дыру приходится затыкать тряпками, а ходить по дому - в уличной одежде и обуви. К слову, дому 66 лет, аварийным его не признают.

Некоторые жильцы уже временно переехали к родственникам. Остальные 5 апреля обратились в УК, Госжилинспекцию и мэрию, но до сих пор не дождались ни одного специалиста.

- Усугубляет ситуацию то, что к аварийным простенкам прикреплена газовая труба, - говорит эксперт Кировского отделения Народного фронта Дмитрий Сергеев. - При сильной деформации может произойти утечка газа, а после, как следствие, взрыв. Считаем, что в ситуацию обязаны незамедлительно вмешаться контролирующие органы. Дальнейшая судьба дома очевидна, его необходимо признавать аварийным.

Общественники обратились в прокуратуру.

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