Кировчане могут подать заявку на догазификацию в двух центрах

Организации расположены по следующим адресам: улицы Розы Люксембург, 83-а и Ленина, 80-а. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается прием заявок от жителей на догазификацию. Как сообщили в городской администрации, жителей принимают в Первомайском и Октябрьском районах.

Так, работают клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров». Организации расположены по следующим адресам: улицы Розы Люксембург, 83-а и Ленина, 80-а.

Уточняется, что помимо заявок на догазификацию в центрах горожане могут заключить договор на техобслуживание газового оборудования, а также подать заявку на установку, замену и поверку газового счетчика.

Напомним, что в Котельниче построили восемь километров газовых сетей. Работы в райцентре завершатся к концу 2023 года.