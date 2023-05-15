В Котельниче построили восемь километров газовых сетей

От жителей и предпринимателей поступило более 700 заявок на догазификацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельниче построили 8 км газопроводных сетей из 33 запланированных. Подробности сообщили в областном правительстве.

Прокладка сетей ведется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021-2025 годы. По плану, работы проведут в самом Котельниче, а также в деревне Наймушины и поселке Ленинская Искра.

Строительство в райцентре планируют закончить к концу 2023 года. Параллельно идет прием заявок от жителей и предпринимателей на подключение к сетям. На данный момент их количество превысило 700, более 370 из них переведены в договоры.

В правительстве также отметили, что в текущем году ведется также прокладка сетей водоснабжения. Работы стараются максимально синхронизировать для минимизации неудобства. После завершения территории восстановят и благоустроят.В Кот