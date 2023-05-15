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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:15

В Кирове две девочки получили травмы, катаясь на скутере

За рулем находился пьяный бесправник
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Украинской. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Украинской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове две девочки-подростка получили травмы после поездки на скутере. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 13 мая в 00.05. У дома №6 по улице Украинской опрокинулся скутер. Известно, что за его рулем сидел пьяный 19-летний парень, не имеющий права управления транспортными средствами. В результате пострадали две девочки 14 и 15 лет. Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие выходные с 12 по 14 мая на дорогах Кировской области произошло 13 ДТП, в которых погиб один человек и пострадал 21.