За выходные в Кировской области задержали 45 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли 524 нарушения ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

С 12 по 14 мая на дорогах Кировской области произошло 13 ДТП - в центре региона и Слободском, Кирово-Чепецком, Афанасьевском, Котельничском районах. В авариях погиб один человек и пострадал 21.

За минувшие выходные также прошли традиционные «сплошные проверки». По итогам мероприятий автоинспекторы задержали 45 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Кроме того, стражам порядка попался 21 бесправник. Всего на дорогах пресекли 524 нарушения ПДД.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде наказывается лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.