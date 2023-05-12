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НовостиОбщество12 мая 2023 12:47

В Кирове до 18 мая частично перекрыли Хлебозаводской проезд

С 13 мая движение также прекратят по участку улицы Мельникова
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения вводятся в связи с восстановлением проезжей части.

Ограничения вводятся в связи с восстановлением проезжей части.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Хлебозаводского проезда временно перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе кировского филиала ПАО «Т Плюс».

Движение транспорта прекращено на участке от Преображенской до Московской. Ограничение вводится в связи с работами по восстановлению проезжей части после замены трубопровода и будет действовать по 18 мая. Кроме того, с 13 по 18 мая также будет перекрыт проезд по улице Мельникова, 13.

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута.

Ранее мы также сообщали, что улица Спасская на время выходных станет пешеходной, в связи с чем изменится схема движения транспорта. Подробнее об этом - здесь.