В Кирове улица Спасская станет пешеходной на время выходных

Ограничения движения вступят в силу с 12 мая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщают в горадминистрации, проезд по Спасской закроют с 20.00 12 мая до 03.00 15 мая в связи с открытием туристического сезона и проведением Вятской ярмарки. Сквозной проезд по улице Свободы также будет отсутствовать. Для жильцов многоквартирных домов и организаторов мероприятий разрешено движение со стороны Свободы на пересечении со Спасской.

Помимо этого, на участке Володарского от Спасской до Московской движение будет односторонним, а на этом же участке по улице Свободы - двусторонним. В дальнейшем возможно внесение корректив в схему движения, в том числе на время проведения мероприятий на Спасской по выходным.

В мэрии также добавили, что 12 мая с 18.00 до 03.00 15 мая запретят остановку и стоянку транспорта по улице Спасской на участке от Ленина до Володарского и по улице Свободы от Московской до Спасской.