В Кирове трагически завершились поиски без вести пропавшей женщины

Надежда Маракулина пропала 30 апреля текущего года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове трагически завершились поиски 39-летней Надежды Маракулиной. Как сообщили 8 мая активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина погибла.

- Надежда Игоревна найдена, погибла, - говорится в группе. - Наши искренние соболезнования родным и близким. Благодарим всех поисковиков и новичков. Спасибо, что нашли время и не остались равнодушными к чужой беде.

Напомним, что местная жительница пропала 30 апреля. Женщину искали родные, друзья, коллеги и волонтеры. Также водителей просили просмотреть записи с видеорегистраторов.