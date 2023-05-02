В Кирове без вести пропала 39-летняя женщина

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят сообщить на горячую линию поискового отряда или в полицию. ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кировской области

В Кирове начались поиски 39-летней Надежды Игоревна Маракулиной (Заборских). Ее приметами поделились в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Информации о местонахождении Надежды нет с 30 апреля. Ее рост 168 сантиметров женщина худого телосложения, волосы русые, глаза голубые. В последний раз ее видели в светло-серой ветровке, бежевой кофте, темно-синих джинсах и черных кроссовках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят сообщить по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52.