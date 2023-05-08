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НовостиОбщество8 мая 2023 8:33

В Кирове инспектор ДПС помог рожающей женщине быстро добраться до больницы

К полицейскому за помощью обратился муж роженицы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Полицейский помог семье в короткие сроки добраться до больницы. Фото: vk.com/gibdd43

Полицейский помог семье в короткие сроки добраться до больницы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове инспектор ДПС помог рожающей кировчанке оперативно добраться до больницы. Лейтенант полиции Андрей Филимонов сопроводил семью в перинатальный центр на патрульном автомобиле.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за помощью к инспектору обратился муж девушки 6 мая около 20 часов. Он выбежал из автомобиля «Киа Рио» и направился к сотрудникам поста ДПС на въезде в город. Мужчина пояснил, что у супруги начались роды, и ее нужно было срочно доставить в роддом.

В результате полицейский помог семье в короткие сроки добраться до больницы. Муж роженицы поблагодарил автоинспектора за своевременную помощь.

Напомним, что сотрудник УФСИН из Кирова стал донором костного мозга для малыша. Константин Назаров спас жизнь больному ребенку.