В Кирове инспектор ДПС помог рожающей женщине быстро добраться до больницы

Полицейский помог семье в короткие сроки добраться до больницы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове инспектор ДПС помог рожающей кировчанке оперативно добраться до больницы. Лейтенант полиции Андрей Филимонов сопроводил семью в перинатальный центр на патрульном автомобиле.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за помощью к инспектору обратился муж девушки 6 мая около 20 часов. Он выбежал из автомобиля «Киа Рио» и направился к сотрудникам поста ДПС на въезде в город. Мужчина пояснил, что у супруги начались роды, и ее нужно было срочно доставить в роддом.

В результате полицейский помог семье в короткие сроки добраться до больницы. Муж роженицы поблагодарил автоинспектора за своевременную помощь.

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