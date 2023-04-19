Не побоялся и спас жизнь ребенку. Сотрудник УФСИН из Кирова стал донором костного мозга для малыша

Сотрудник Управления по конвоированию майор Константин Назаров. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Донорство костного мозга - довольно долгая и болезненная процедура. Но именно благодаря трансплантации медикам удается спасти десятки жизней. Так, сотрудник Управления по конвоированию майор Константин Назаров спас жизнь больному ребенку. Подробностями поделились в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

НЕ НАШЛОСЬ ДОНОРА

Как стало известно, четырехлетнему мальчику требовалась сложная операция. Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови начал искать донора стволовых клеток спинного мозга. Но к сожалению, среди родственников, подходящих для трансплантации, не нашлось. Однако человеком, который полностью удовлетворял все медицинские требования, оказался Константин Назаров. Как только это выяснилось, мужчина незамедлительно отправился в медучреждение, где специалисты успешно провели пересадку стволовых клеток спинного мозга. Стоит отметить, что операция проходит полностью безвозмездно, но майора это не остановило. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает, а Константину Назарову вручили благодарственное письмо и наградили медалью «За содействие донорскому движению».

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кроме того, в пресс службе УФСИН напомнили про похожие ситуации. К примеру, в 2015 году сотрудник ведомства Виталий Семушкин не дал умереть ребенку, который на тот момент находился в Московском гематологическом центре. Маленький пациент болел раком крови и ему срочно требовалось переливание. Как и в первом случае среди родственников донора не нашлось, тогда медики обратились за помощью к Виталию. Также в 2016 году еще один сотрудник УФСИН Константин Галашев спас жизнь смертельно больного пациента, пожертвовав свою кровь. Уже в Кировской области Владимир Некрасов стал донором пациента, для которого трансплантация костного мозга стала единственным шансом выжить, а в 2018 году произошла встреча донора и реципиента (нуждающийся в пересадке - ред.).

БАНК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ

Все эти события не просто череда случайных совпадений. Еще в 2011 году все сотрудники УФСИН России по Кировской области приняли участие в реализации государственного проекта - формировании банка данных потенциальных доноров. Получив образцы крови, у медиков есть сведения о сотрудниках, которые могли бы спасти кому-то жизнь, ведь вероятность подобрать больному подходящего донора практически одна из тридцати тысяч. Представители Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови благодарят руководство УФСИН за поддержку и проявление активной гражданской позиции, что является ярким выражением гуманизма и доброты.