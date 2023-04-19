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Общество19 апреля 2023 15:11

Не побоялся и спас жизнь ребенку. Сотрудник УФСИН из Кирова стал донором костного мозга для малыша

Сотрудник УФСИН из Кирова стал донором костного мозга для четырехлетнего ребенка
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудник Управления по конвоированию майор Константин Назаров. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Сотрудник Управления по конвоированию майор Константин Назаров. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Донорство костного мозга - довольно долгая и болезненная процедура. Но именно благодаря трансплантации медикам удается спасти десятки жизней. Так, сотрудник Управления по конвоированию майор Константин Назаров спас жизнь больному ребенку. Подробностями поделились в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

НЕ НАШЛОСЬ ДОНОРА

Как стало известно, четырехлетнему мальчику требовалась сложная операция. Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови начал искать донора стволовых клеток спинного мозга. Но к сожалению, среди родственников, подходящих для трансплантации, не нашлось. Однако человеком, который полностью удовлетворял все медицинские требования, оказался Константин Назаров. Как только это выяснилось, мужчина незамедлительно отправился в медучреждение, где специалисты успешно провели пересадку стволовых клеток спинного мозга. Стоит отметить, что операция проходит полностью безвозмездно, но майора это не остановило. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает, а Константину Назарову вручили благодарственное письмо и наградили медалью «За содействие донорскому движению».

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кроме того, в пресс службе УФСИН напомнили про похожие ситуации. К примеру, в 2015 году сотрудник ведомства Виталий Семушкин не дал умереть ребенку, который на тот момент находился в Московском гематологическом центре. Маленький пациент болел раком крови и ему срочно требовалось переливание. Как и в первом случае среди родственников донора не нашлось, тогда медики обратились за помощью к Виталию. Также в 2016 году еще один сотрудник УФСИН Константин Галашев спас жизнь смертельно больного пациента, пожертвовав свою кровь. Уже в Кировской области Владимир Некрасов стал донором пациента, для которого трансплантация костного мозга стала единственным шансом выжить, а в 2018 году произошла встреча донора и реципиента (нуждающийся в пересадке - ред.).

БАНК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ

Все эти события не просто череда случайных совпадений. Еще в 2011 году все сотрудники УФСИН России по Кировской области приняли участие в реализации государственного проекта - формировании банка данных потенциальных доноров. Получив образцы крови, у медиков есть сведения о сотрудниках, которые могли бы спасти кому-то жизнь, ведь вероятность подобрать больному подходящего донора практически одна из тридцати тысяч. Представители Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови благодарят руководство УФСИН за поддержку и проявление активной гражданской позиции, что является ярким выражением гуманизма и доброты.

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