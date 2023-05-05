Билет на автобус до кладбищ в Кирове будет стоить 45 рублей

Льготный билет обойдется в 40 рублей. Фото: киров.рф

9 мая автобусы выполнят специальные рейсы к Макарьевскому, Филейскому и Федяковскому кладбищам. Об этом рассказали в администрации Кирова.

Стоимость проезда - 45 рублей либо 40 для льготников. Оплата возможна только наличкой. Для членов семей бойцов СВО проезд по транспортной карте будет бесплатным. Прочие банковские и транспортные карты работать не будут.

Власти анонсировали три маршрута:

- улица Профсоюзная (от дома № 78 по южной стороне, в районе пересечения с Карла Либкнехта) - Макарьевское кладбище. Остановки у дома № 78 по Профсоюзной, «Улица Профсоюзная» (у моста через Вятку), «Улица Проезжая», «Троицкая церковь». Высадят пассажиров у Макарьевского кладбища. В обратном направлении посадку сделают у Макарьевского кладбища, далее - остановки «Улица Проезжая», «Улица Профсоюзная», «КРИН» и «Теруправление Октябрьского района».

- Площадь ХХ партсъезда - Филейское кладбище. Посадка пассажиров в прямом направлении - на остановке «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по улице Ленинградской), в обратном - у входа на Филейское кладбище.

- Остановка «Улица Кирова» (улица Парковая, Нововятский район) - Южный обход - развязка на Южном обходе (поворот налево). Высадка пассажиров у Федяковского кладбища.