В Кирове 5 и 9 мая изменится работа маршрутов общественного транспорта

Маршруты изменятся из-за перекрытия улиц. Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове на второй половине майских праздников временно изменят работу маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает горадминистрация.

Из-за перекрытия дорог 9 мая 2023 года некоторые автобусные маршруты на несколько часов изменят свой путь. Это маршруты №1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 23, 39, 46, 47, 51, 67, 84, 90. Троллейбусы №1, 4, 5, 8 временно прекратят работу.

Полный список изменений в работе общественного транспорта вы можете посмотреть здесь.

Стоит также отметить, что 5 мая с 16.00 до 19.00 в Нововятске из-за праздничных мероприятий перекроют улицу Ленина от дома №13а до дома №15. Из-за этого изменится работа автобусов №46 и 87. Они будут следовать по улице Парковой от Советской до остановки «Улица Кирова», обратно - тем же маршрутом.