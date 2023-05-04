Правда, что в ближайшие дни в Кирове будут заморозки

На следующей неделе в Кирове возможно наступление минусовых температур. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове в ближайшие дни возможны заморозки. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Согласно высокоточному комплексному прогнозу, 8 и 9 мая возможны заморозки. В области температура воздуха может опуститься до -4 градусов, в Кирове - до -3 градусов. Вероятнее всего, минусовая температура будет сохраняться в основном в ночные часы.

Напомним, ранее мы писали прогноз погоды на вторую половину майских праздников. В День Победы синоптики прогнозируют облачность, отсутствие осадков и +12 градусов. Подробности можно посмотреть здесь.