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НовостиОбщество4 мая 2023 15:35

Правда, что в ближайшие дни в Кирове будут заморозки

В Кирове на следующей неделе прогнозируют заморозки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На следующей неделе в Кирове возможно наступление минусовых температур.

На следующей неделе в Кирове возможно наступление минусовых температур.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове в ближайшие дни возможны заморозки. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Согласно высокоточному комплексному прогнозу, 8 и 9 мая возможны заморозки. В области температура воздуха может опуститься до -4 градусов, в Кирове - до -3 градусов. Вероятнее всего, минусовая температура будет сохраняться в основном в ночные часы.

Напомним, ранее мы писали прогноз погоды на вторую половину майских праздников. В День Победы синоптики прогнозируют облачность, отсутствие осадков и +12 градусов. Подробности можно посмотреть здесь.