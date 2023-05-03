В Герценке появился новый сканер для оцифровки книжных памятников

Сканер соответствует всем необходимым требованиям. Фото: vk.com/kirovreg43

В Герценке появился планетарный сканер «ЭларСкан С2-РА» для оцифровки книг. Как рассказали в областном правительстве, оборудование закупили за счет региональной субсидии.

Как мы сообщали ранее, что в библиотеке имени Герцена до конца 2024 года планируют оцифровать почти 700 книжных памятников и редких изданий. Учреждение участвует в этом проекте с 2019 года. Сейчас в фондах библиотеки хранится 46 тысяч ценных экземпляров. Один из старейших - Библия, изданная в Лионе в 1521 году.

Сканер поможет в оцифровке книг, сохранив редкие памятники. Как заверили в пресс-службе областного правительства, устройство соответствует необходимым требованиям резкости и цветопередачи.

Добавим также, что некоторые издания уже доступны на портале «Национальная электронная библиотека» в разделе «Книжные памятники».