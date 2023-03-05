Кировская библиотека имени Герцена оцифрует около 700 ценных и редких книг

В фонде Герценки хранятся 46 тысяч редких и ценных изданий, представляющих научную и культурную ценность. Фото: kirovreg.ru

В Кирове библиотека имени Герцена оцифрует почти 700 редких книг. Об этом рассказали в правительстве области.

Герценка участвует в оцифровке книжных памятников с 2019 года. С физических носителей переносят старые издания, представляющие общественно значимую научную, историческую, культурную и материальную ценность. В рамках нацпроекта «Культура» библиотека переведет в цифровой формат 694 редких издания до конца 2024 года. Некоторые версии уже доступны на портале «Национальная электронная библиотека» в разделе «Книжные памятники».

В правительстве региона отметили, что в фонде Герценки хранятся 46 тысяч редких и ценных изданий. Одна из самых старых - Библия, изданная в Лионе в 1521 году. Самая древняя отечественная книга, хранящаяся в библиотеке - «Острожская Библия» Ивана Федорова 1581 года.

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