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НовостиОбщество2 мая 2023 12:47

В Кирове выбирают место для размещения крематория

На данный момент есть три предполагаемых участка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее крематорий хотели возвести на улице Луганской, но местные жители оказались против.

Ранее крематорий хотели возвести на улице Луганской, но местные жители оказались против.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос стал актуален из-за того, что в Кирове постепенно заканчиваются места для захоронений. Как рассказал глава администрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале, сейчас из 15 городских кладбищ работают только два. Решить ситуацию может постройка крематория.

По его словам, сейчас имеется несколько вариантов. Среди предполагаемых мест - два в районе Советского тракта и одно - на Федяковском кладбище. Однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, разговоры о строительстве крематория были еще весной 2022 года. Тогда предположительным участком была улица Луганская, но идею отменили из-за протеста местных жителей. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 135 миллионов рублей. Строительство планируется в период с 2023 по 2027 годы.