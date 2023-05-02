В Кирове выбирают место для размещения крематория

Ранее крематорий хотели возвести на улице Луганской, но местные жители оказались против. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос стал актуален из-за того, что в Кирове постепенно заканчиваются места для захоронений. Как рассказал глава администрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале, сейчас из 15 городских кладбищ работают только два. Решить ситуацию может постройка крематория.

По его словам, сейчас имеется несколько вариантов. Среди предполагаемых мест - два в районе Советского тракта и одно - на Федяковском кладбище. Однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, разговоры о строительстве крематория были еще весной 2022 года. Тогда предположительным участком была улица Луганская, но идею отменили из-за протеста местных жителей. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 135 миллионов рублей. Строительство планируется в период с 2023 по 2027 годы.